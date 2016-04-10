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Ufuk Güldemir'in tek kardeşi Şafak Okaygün de kanserden hayatını kaybetti

Ufuk Güldemir, Türkiye'deki ilk haber sitesi Habertürk'ün kurucusuydu

10 Nisan 2016 17:59

Türkiye'deki ilk haber sitesi Habertürk'ü kurarak Habertürk grubunun temelini atan Ufuk Güldemir'in tek kardeşi Şafak Okaygün de kanserden hayatını kaybetti. Okaygün'ün cenazesi 11 Nisan'da Bebek Camii'nde kılınacak namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

Şafak Okaygün, pankreas kanserinden ölen ağabeyi Ufuk Güldemir'in cenaze töreninde şunları söylemişti:

Aile olarak çok üzgün olduklarını dile getiren Şafak Güldemir, "Onun ilkelerine sahip çıkacağız. Onun kurduğu Habertürk'e de ailece sahip çıkacağız. Onun kurduğu ilkeleri sonsuza kadar sürdürmeye çalışacağız. Çok zor bir hastalık bu. Maalesef basında okunduğu gibi tam olarak iyileşme pek mümkün olmuyor. Direkt mucizeler dışında tıbben tedavisi görülmüyor. Sürdürülebilir bir hayat içerisinde bununla mücadele ediyorsunuz. Ufuk da son ana kadar elinden geleni yaptı. O mücadeleci ruhuyla mücadele etti. Ama bir yere kadar. Durumumuz bu. Ufuk, üzücü olay gerçekleşirse Habertürk'te kendisi için anma merasimi yapılmasını istedi. Onun direktifi doğrultusunda Salı günü saat 10.00'da Habertürk'te anma merasimi yapacağız. Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Anma merasiminde Frank Sinatra'nın "My Way" şarkısı çalacak." 

 

 

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