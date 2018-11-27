T24 LogoT24 Logo
Gündem

Habertürk'ün iddiası: AKP'nin İstanbul adayı belli oldu

"Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin dönüşü yapılacak"

27 Kasım 2018 15:04

Habertürk, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu, açıklamanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Arjantin ziyaretinin ardından yapılacağını iddia etti.

Habertürk’te yer alan iddia şöyle:

"AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Nihat Zeybekci de AK Parti grubunda tebrikleri kabul ediyor. 

Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin dönüşü yapılacak.”

ETİKETLER

erdoğpanbinali yıldırımistanbul31 mart
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24