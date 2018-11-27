Habertürk'ün iddiası: AKP'nin İstanbul adayı belli oldu

Habertürk, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu, açıklamanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Arjantin ziyaretinin ardından yapılacağını iddia etti.

Habertürk’te yer alan iddia şöyle:

"AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Nihat Zeybekci de AK Parti grubunda tebrikleri kabul ediyor.

Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin dönüşü yapılacak.”