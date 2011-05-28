-HABERTÜRK'ÜN ACI KAYBI ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Habertürk Televizyonu muhabiri Beyhan Mutlu, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada, Mutlu'nun kocası ile bir kişi de yaralandı. Şehir merkezi istikametinden Eskişehir yönüne seyir halindeki Serkan Sağlam'ın kullandığı 01 Y 0101 plakalı otomobil, gece ODTÜ kavşağında köprüden düştü. Kazada, otomobilde bulunan Habertürk Televizyonu muhabiri Beyhan Mutlu, kocası Oğuzhan Mutlu ile Ahmet Canpolat araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılanlardan Beyhan Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve komiser yardımcısı oldukları öğrenilen Oğuzhan Mutlu ve Ahmet Canbolat'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İstanbul'da görevli Beyhan Mutlu'nun, birkaç ay önce tayinle Ankara'ya geldiği belirtildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Serkan Sağlam ise gözaltına alındı.