Habertürk 'Hayat kadını ya verecek, ya verecek!' başlığını tepkiler üzerine kaldırdı

Habertürk internet sitesi, seks işçileri için planlanan vergi düzenlemesine ilişkin habere "Hayat kadını ya verecek, ya verecek" başlığını koydu.

Başlıkta seks işçileri için kullanılan kirli dil, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İnternet sitesindeki başlığın yer almadığı Habertürk gazetesinde "Hayat kadınına istisna yok" başlığıyla verilen Ahmet Kıvanç'ın haberi şöyle:

"Maliye Bakanlığı, akademik çevrelerde ve mali camiada tartışma konusu olan genelev kadınları ve medyumların vergilendirilmesine ‘özelge’lerle açıklık getirdi.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvuran bir mükellef, ‘genelev işletmesinde çalışan kadınlar için herhangi bir ücret istisnası bulunup bulunmadığını’ sordu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili hazırlanan özelgede, ‘belli bir işyerine bağlı olma’, ‘bir işverene tabi olma’ ve ‘hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılmasından’ oluşan üç ana unsurun varlığı durumunda elde edilen gelirin yasaya göre ‘ücret geliri’ olarak tanımlandığı belirtildi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvuran ve kendisini medyum olarak tanıtan bir kişi de ‘basit usulde’ vergi mükellefi olmak istediğini bildirdi. Bununla ilgili özelgede ise, Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde yer olan “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” hükmüne işaret edildi.

Tepkiler üzerine başlık değişti