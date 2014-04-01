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Habertürk'te Fatih Altaylı'nın yerine gelen isim belli oldu

Fatih Altaylı'nın istifasıyla boşalan Gazete Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilen isim belli oldu

01 Nisan 2014 13:05

Habertürk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, geçen genel yayın yönetmenliğinden istifa etti. Cumartesi günü artık gazetede sadece köşe yazısı yazacağını duyuran Altaylı’nın istifasının ardından yerine gelecek isim de Selçuk Tepeli oldu.

Aktüel ve Newsweek (Türkiye) dergilerinde genel yayın yönetmenliği yapan Selçuk Tepeli, son olarak Habertürk hafta sonu ekleri yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu. Tepeli, bir dönem Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı da hazırlamıştı.

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