Habertürk yazarından Didem Soydan'a: Güzelim, sen bırak Malatyalılığımıza falan laf sokuşturmayı da...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, manken Didem Soydan'ın Oyuncu Mert Fırat'la 8 Eylül'de dünya evine girecek olan İdil Fırat'ın kına gecesinde tahtla gelmesini küçümsediğini öne sürerek, Soydan'ın Fırat'ı kökeni üzerinden aşağıladığını yazdı.

Sevilay Yılman "Senin haddine mi Malatyalılara laf etmek!" dediği manken Soydan'ı 'Güzelim' diye seslenerek, ilginç bir üslupla eleştirdi. Mankeni, insanları kökeni üzerinden aşağıladığı gerekçesiyle eleştiren yazar, 'cinsiyetçi' bir tavır takınarak, "Ve şunu da eklerdim son olarak da; “Güzelim… Sen bırak Malatyalılığımıza falan laf sokuşturmayı da, şu anda bulunduğun ABD’de üçlü, beşli yaptığın tost dansının tadını çıkarmaya bak!” dedi.

Sevilay Yılman'ın Didem Soydan'ın sosyal medyada İdil Fırat hakkında yaptığı paylaşımı eleştirdiği yazısı şöyle:

"Alaka İdil’in babasından dolayı… İşadamı baba Önder Fırat Malatyalıdır.

Sözüm ona Didem Hanım, İdil Fırat’ın görgüsüzlüğüne vurgu yapacak ya!

Bunu İdil’in babasının kökleri üzerinden yapıyor.

Yani hanımefendiye göre İdil’in tahta çıkıp kına gecesine gelmesinin görgüsüzlüğünün temeli Malatyalılığından kaynaklı!

"Senin haddine mi Malatyalılara laf etmek!"

Didem Soydan diye bir manken var. Adını duymuştum bu hanımefendinin ama yalan yok çok çok ilgi duyduğum biri değildi.

Bugün bu köşeye adını almamın tek nedeni hemşerilerimden gelen istek üzerinedir.

Esasa geleceğim ama ondan önce “Kimdir gerçekten bu Didem Soydan?” deyip internette hakkında edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

Baba tarafından Bulgaristanlı, anne tarafından Arnavutluk kökenli olan manken Soydan 1984 yılında İstanbul’da doğmuş.

Resimlerine bakındım. Güzel bir kadın. Kendine has, değişik bir tarzı var.

Daha önce Türkiye’de podyumlarda, dizilerde şans aramış ama herhalde istediği şekilde olmamış ki, kariyerine ABD’de, New York’ta devam etme kararı almış.

Neyse… Bu hanımefendi Twitter’da, İnstagram’da filan bayağı aktifmiş. Ben takip etmediğim için bilmiyorum ama özellikle Twitter’da takipçilerinin dikkatini çekmek için ekstrem paylaşımlar, çıkıntılıklar yapmayı falan çok seviyormuş.

Mesela bunlardan biri adına TOST dediği dans türü.

Kendini Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan modern bir kadın olarak gören Didem Hanım, iki erkeğin tam ortasında deliler gibi dans ederken çekilen fotoğraflarıyla, TOST dansının Türkiye’de tanınması için mücadele eden bir isim.

Ne halt ederse etsin…

İster üçlü tost yapsın, ister beşli beni ilgilendirmez ama başkalarına laf ederken biraz diline sahip olsun!

Efendim… Oyuncu Mert Fırat'la 8 Eylül'de dünya evine girecek olan İdil Fırat'ın kına gecesinde tahtla gelmesini mevzu etmiş.

Olabilir, edebilir buna hiç itirazım yok! Sonuçta bu biçim hanımefendiyi rahatsız etmiş olabilir.

De…

O tahta üzerinden koca bir şehrin insanlarını aşağılamak da neyin nesi!

Çoğunuzun haberi olmadığı için şimdi bas bas bağırıyorsunuz biliyorum; “Olay neee Sevilay?

Olayı anlat!” diyorsunuz.

Olay şu değerli okurlarım…

Diyeceksiniz ki; Malatya ne alaka?

Alaka İdil’in babasından dolayı… İşadamı baba Önder Fırat Malatyalıdır.

Sözüm ona Didem Hanım, İdil Fırat’ın görgüsüzlüğüne vurgu yapacak ya!

Bunu İdil’in babasının kökleri üzerinden yapıyor.

Yani hanımefendiye göre İdil’in tahta çıkıp kına gecesine gelmesinin görgüsüzlüğünün temeli Malatyalılığından kaynaklı!

Yani Didem Hanımcığım, bu yazdığıyla demek istiyor ki; istediğin yere gönder, istediğin yerde okut fark etmez, köken Malatya ise nihayetinde görgüsüzdür!

Herhalde Malatyalı olduğumu söylememe gerek yok ama inanın bu kadın böyle bir aşağılamayı, ırkçılığı Malatya değil, Sivas ya da Trabzon ya da Bulgaristan, Arnavutluk üzerinden de yapsaydı aynı şiddette tepki gösterirdim.

Yine derdim; kimi nasıl eleştireceksin eleştir, lafımız yok ama bunu yaparken insanların geldikleri yerleri, köklerini, topraklarını aşağılama!

Ve şunu da eklerdim son olarak da; “Güzelim… Sen bırak Malatyalılığımıza falan laf sokuşturmayı da, şu anda bulunduğun ABD’de üçlü, beşli yaptığın tost dansının tadını çıkarmaya bak!”

You can take the girl out of the Malatya but u can't take Malatya out of the girl