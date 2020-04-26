Habertürk yazarı Yılman: Bir Alevi, Alevi dedesi ile imamın yan yana resmedilmesinden asla gocunmaz!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan’da çocuklara dağıtılan kitaba ilişkin, “Son birkaç gündür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden bir provokasyon sahneye konulmaya çalışılıyor. Alevileri hedef alan korkunç bir provokasyon! Önce sosyal medyada sürüme sokuldu bu senaryo. Ben de zaten orada denk geldim. İmamoğlu’nun 23 Nisan için çocuklara dağıttığı bir broşürde yer alan çizimi tarafıma iletip; 'Yok mu bir diyeceğin bu skandalla ilgili! Bir Alevi olarak iki çift laf etmeyecek misin İmamoğlu’na!' denilince haberdar oldum. Bir Alevi, Alevi dedesi ile imamın yan yana resmedilmesinden asla gocunmaz!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "İzninizle değerli okurlarım yazının bu kısmında iki günden beri sosyal medyada; “İmamoğlu Aleviliği İslamiyet dışı sayıyor! Alevileri Müslüman olarak kabul etmiyor!” yaygarası yaparak milyonlarca Alevi'yi yalan üzerinden kışkırtmaya çalışanlara özel sesleneceğim... Haberiniz olsun! Neyin ne olduğunu bilen, hakikate göbekten bağlı hiçbir Alevi yemez bu numaralarınızı! Yediğini sandıklarınız da yediğinden falan değil, sırf sizin gözünüze hoş görünmek, sizinle arasını hoş tutmak için yapıyor o saçma sapan çıkışları! Zira gerçek bir Alevi, bir Alevi dedesi ile imamın yan yana resmedilmesinden asla gocunmaz!- Gocunanlar ancak Alevi inancını yok sayan, reddeden ve dahası cemevlerinin Alevi inançlı yurttaşların bir ibadet merkezi olarak kabul edilmesinden rahatsızlık duyanlardır! Asıl sorun da zaten budur!" ifadesini kullandı.

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