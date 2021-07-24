Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler: 40 isimle 3.5 yılda gelecek kuramayan Fatih Terim, 3 yılda en az 20 oyuncu aldırıp gelecek kurmayı planlıyor!

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Dursun Özbek döneminde kurulan kadroyla Galatasaray'ın iki kez şampiyon olduğunu, kadroda bulunan Gomis, Maicon, Fernando, Ndiaye gibi isimlerin satıldığını belirterek, " 40 isimle 3.5 yılda 'Geleceği kuramayan' Fatih Terim; 3 yılda en az 20 tane daha oyuncu aldırıp 'Gelecek' kurmayı planlıyor!" diye yazdı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde, Galatasaray'ı 5-1 yenen PSV'nin toplam bütçesinin 22 milyon euro olduğuna dikkat çeken Çelikler, "En başta Şenol Güneş ve Fatih Terim olmak üzere tüm klasik Türk teknik adamlar için deniz bitti.. Sığ bahanelerini kimse yemiyor artık haberleri olsun." ifadelerini kullandı.

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