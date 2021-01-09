Habertürk yazarı Par: Meral Akşener’e "Adaylıktan çekil" telefonu açan CHP’den biri miydi?

HaberTürk yazarı Kübra Par bugünkü yazısında, “2018 seçimlerinde kendisine, seçimden 15 gün önce adaylıktan vazgeçmesi için telefonlar edildiğini” açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e adaylıktan kimin ‘çekil’ dediğini irdeledi.

“Dikkat edin, üzerinden tam 2.5 yıl geçtikten sonra Akşener o dönemde kendisine muhalefetten gelen baskıyı ilk kez açıklıyor” diyen Par, “Birinci turda biter, sen bu işi bozuyorsun" diyerek Akşener’in adaylıktan çekilmesi için telefon açan kimdi? CHP’den biri miydi?” sorusunu gündeme getirdi.

Par ayrıca, “Bütün bu sözlerinin altında muhalefete “İlk turda her kesimden oy alacak bir ismi ortak aday gösterelim” çağrısı mı yatıyor?” sorusunu da tartışmaya açtı.

Akşener ne demişti?

Akşener, 2018 seçimlerinde kendisine, seçimden 15 gün önce adaylıktan vazgeçmesi için telefonlar edildiğini de ilk kez açıklayarak, "Birinci turda biter, sen bu işi bozuyorsun diye. Ağzımı açtım mı? Zora sokacak bir cümlemi duymadınız. Sonra seçimler bitti, İnce ile benim aldığım oy Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı oy kadar..." ifadelerini kullandı.