Habertürk yazarı Kübra Par: Allah bilir 3 yıldır Meclis'e uğramayan vekil bile vardır

Habertürk yazarı Kübra Par, AKP'li vekillerin devamsızlık tespiti yapılmasına karşı çıkmalarını değerlendirdiği yazısında, "Demek ki söz konusu maaşlarına zam olunca siyaseti kenara bırakıp pek güzel anlaşan vekillerimiz mesele Meclis’e uğramadan milletvekili gibi takılmak olunca da gayet iyi anlaşmışlar. Meclis’te grup kararına göre sadece el kaldırıp indirerek vekillik yapanlar olduğunu biliyorduk. Meğer onu dahi yapmayanlar varmış" ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine "Hiç kusura bakmasınlar ama bu millet sizi dışarıdaki işlerinizi takip edin diye değil Meclis’te yasama çalışmalarına katılın diye seçti" diye seslenen Par, "Yeni sistemde Başbakan yok, bakanlar milletvekili olamıyor. Sadece yasama ve denetimden sorumlular. Yani eskiyle kıyaslanması yanlış.

Allah bilir 3 yıldır Meclis’e uğramayan vekil bile vardır. Bu, vatandaşın oyuna hakarettir. Mazeretsiz 5 oturum üst üste gitmeyen milletvekili o koltuğu boşuna işgal etmemeli" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...