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Habertürk yazarı Karaca ve AKP'li Çamlı arasında polis şiddeti tartışması: Bay Yeliz, ben demokratım ama sen Türkiye’de seçimler yasaklansa bile alkışlayacak faşist bir adamsın

"Dün üniversite kapılarında coplananan başörtülüler şimdi iktidarın sevmediği başörtülüleri darbetmeyi kendine hak görüyor"

21 Mart 2022 18:48

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya Twitter hesabından cevap vererek, "Bay Yeliz, ben Kuytul zihniyetine karşıyım, ama onlara yahut basın açıklaması yapmak isteyen silahsız şiddetsiz topluluklara böyle gaddarca muamele edilmesine de karşıyım. Çünkü ben bir demokratım ama sen Türkiye’de seçimler yasaklansa bile alkışlayacak faşist bir adamsın." dedi.

AKP Milletvekili Çamlı, Nihal Bengisu Karaca'nın, "Nasıl bir zillettir bu? Dün üniversite kapılarında coplananan başörtülüler şimdi iktidarın sevmediği başörtülüleri darbetmeyi kendine hak görüyor."  ifadelerini içeren tweetini alıntılayarak, "Kuytul ve iltisaklılarla elbirliği halinde iyi bir iş çıkardı. Sen de elinden geleni yapmışsın. Başörtülü iktidara "İktidarın sevmediği başörtülüler" ifadesi,tam da Kuytulca." dedi.

Karaca ise bu sözlere cevaben şu paylaşımı yaptı:

"Kuytul'a karşıyım ama onlara yahut basın açıklaması yapmak isteyen silahsız şiddetsiz topluluklara böyle gaddarca muamele edilmesine de karşıyım"

"Bay Yeliz, ben Kuytul zihniyetine karşıyım, ama onlara yahut basın açıklaması yapmak isteyen silahsız şiddetsiz topluluklara böyle gaddarca muamele edilmesine de karşıyım. Çünkü ben bir demokratım ama sen Türkiye’de seçimler yasaklansa bile alkışlayacak faşist bir adamsın."

Furkan Vakfı üyelerine polisin Adana'da sert müdahalesi kameralara yansımış ve polislerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

 

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