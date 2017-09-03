Habertürk yazarı: Hürriyet yazarı ülkenin yarısını sapık gibi gösterdi, Doğan Grubu özür dilesin

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Hürriyet yazarı Melis Alphan'ın "Murat Başoğlu'na niye şaşırıyoruz, Türkiye'de ensest oranı yüzde 40" sözlerine tepki gösterdi. Yılman, "Hürriyet yazarı ülkenin yarısını sapık gibi gösterdi, Doğan Grubu özür dilesin" dedi.

Yılman sosyal medya hesabından ''Bu oranı verebilmek için somut bir bilimsel veri olması lazım. Var mı peki? Yok!" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Melis Alphan, sunucu Murat Başoğlu'nun, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile öpüşürken görüntülenmesi sonrası başlayan "ensest" tartışmalarıyla ilgili olarak "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) 6 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını, rakamları açıklayamadı bile. Ama tek bir rakam verdi ve tabloyu görmemiz açısından yeterliydi aslında: Türkiye’de ensest oranı yüzde 40. Yani her 10 kişiden 4’ünde ensest var" demişti.

TIKLAYIN: "Murat Başoğlu'na niye şaşırıyoruz, Türkiye'de ensest oranı yüzde 40!"

Habertürk yazarı Yılman şu ifadeleri kullandı:

O halde ülkenin yüzde 40'ını sapkın/sapık ilan etmek neyin nesi? Bir köşe yazarının salt gündeme gelmek ve tartışılır olmak için ülkenin yarısını sapık/sapkın diye yaftalaması kabul edilemez! Edep yahu!''

''Sakın bu dediğimden "Türkiye'de ensest yok!" manası çıkmasın. Elbette var ama bu oran Avrupa'da ki yüzde 7 oranından bile düşüktür. Hal böyleyken Hürriyet yazarının ülkenin yarısını sapık gösterme çabası neyin hesabıyla yapılıyor? Bence Doğan Grubu özür dilemeli tüm Türkiye'den!!!''

