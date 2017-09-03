T24 LogoT24 Logo
Gündem

Habertürk yazarı: Hürriyet yazarı ülkenin yarısını sapık gibi gösterdi, Doğan Grubu özür dilesin

"Sakın bu dediğimden 'Türkiye'de ensest yok!' manası çıkmasın, elbette var"

03 Eylül 2017 14:45

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Hürriyet yazarı Melis Alphan'ın "Murat Başoğlu'na niye şaşırıyoruz, Türkiye'de ensest oranı yüzde 40" sözlerine tepki gösterdi. Yılman, "Hürriyet yazarı ülkenin yarısını sapık gibi gösterdi, Doğan Grubu özür dilesin" dedi.

Yılman sosyal medya hesabından ''Bu oranı verebilmek için somut bir bilimsel veri olması lazım. Var mı peki? Yok!" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Melis Alphan, sunucu Murat Başoğlu'nun, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile öpüşürken görüntülenmesi sonrası başlayan "ensest" tartışmalarıyla ilgili olarak "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) 6 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını, rakamları açıklayamadı bile. Ama tek bir rakam verdi ve tabloyu görmemiz açısından yeterliydi aslında: Türkiye’de ensest oranı yüzde 40. Yani her 10 kişiden 4’ünde ensest var" demişti. 

TIKLAYIN: "Murat Başoğlu'na niye şaşırıyoruz, Türkiye'de ensest oranı yüzde 40!"

Habertürk yazarı Yılman şu ifadeleri kullandı:

O halde ülkenin yüzde 40'ını sapkın/sapık ilan etmek neyin nesi? Bir köşe yazarının salt gündeme gelmek ve tartışılır olmak için ülkenin yarısını sapık/sapkın diye yaftalaması kabul edilemez! Edep yahu!''

''Sakın bu dediğimden "Türkiye'de ensest yok!" manası çıkmasın. Elbette var ama bu oran Avrupa'da ki yüzde 7 oranından bile düşüktür. Hal böyleyken Hürriyet yazarının ülkenin yarısını sapık gösterme çabası neyin hesabıyla yapılıyor? Bence Doğan Grubu özür dilemeli tüm Türkiye'den!!!''
 

ETİKETLER

habertürk yazarısevilay yılmanmelis alphanaçıklamaensestmurat başoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24