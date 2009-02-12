Habertürk reklamı çalıntı mı?

Ciner Grubu'nun birkaç ay içerisinde yayınlanmayı planladığı Gazete Habertürk'ün reklam sloganlarının çalıntı olduğu ileri sürüldü. Gazeteport, sloganların neredeyse aynısının kendilerine ait olduğuna dair bir yazı yayınladı. Şöyle denildi:



2008'de biz yapmıştık



"Gazeteport'un 2008 yılında yaptığı reklam kampanyası, Gazete Habertürk'ün reklam sloganı oldu. Yiğit Şardan'ın sahibi olduğu Güzel Sanatlar, Gazeteport'un reklam kampanyasının fikrini çalarak, Habertürk'e uyarladı. Şardan ve ekibinin fikir hırsızlığı mahkemelere ve aynı zamanda reklam sektörüne konu olacak nitelikte. Gazeteport'un çıkışında lansman kampanyası olarak gazetelerde kullandığı kampanya, Türkiye'nin büyük gazetelerinin isimlerine atıfta bulunan şu mesajları veriyordu:



İnternetin Milliyet'i yok

İnternete Hürriyet geldi

Sabah Akşam internet

İnternet Radikal görsün

Haber istediğin Zaman internette

Cumhuriyet tehlikede değil internette.



Gazeteport'un reklam kampanyasının neredeyse aynısı bugün Türkiye'nin en özgün gazetesi olma iddiasıyla yola çıkan Habertürk'ün reklamlarında slogan olarak kullanıldı.



Aradaki tek fark cümlelerin değişmiş olması.



Gazeteport'un kampanyası bilinmiyor olabilir mi?



Aslında Güzel Sanatlar'ın kurucusu Yiğit Şardan'ın sahibi olduğu Fikir Merkezi tarafından gerçekleştirilen fikir hırsızlığının bir de geçmişi bulunuyor.



Gazeteport'un kuruluşu sırasında arkadaşlarımız ilk önce Güzel Sanatlar'a başvurmuştu. Değerli reklamcı Salih Güngör (o dönem Güzel Sanatlar'da çalışıyordu) ve ekibi, Gazeteport için gazeteler ve bilbordlarda kullanılacak bir kampanya hazırladı. Kampanya tamamen farklı bir fikre dayanıyordu. Ancak Gazeteport ekibi kampanyayı yeteri kadar vurucu olarak değerlendirmediği için kendi içinde ayrı bir çalışma grubu kurmaya karar verdi.

Gazeteport'un o dönemki yayın yönetmeni Murat Sabuncu liderliğinde dönemin Yayın Koordinatörü Mehmet Güler, Yavuz Semerci ve Açıl Sezen'den oluşan bir ekip, yukarıda gördüğünüz kampanyayı üretti. Ve Salih Güngör ile Güzel Sanatlar ekibine yaptıkları çalışma için teşekkür edildi.



Şardan'ın ekibi Gazeteport'un 2008 yılının kendi başında ürettiği ve Zaman, Akşam, Yeni Şafak, Radikal, Vatan, Cumhuriyet ve pek çok mecrada bir hafta boyunca yayınlanan kampanyanın neredeyse aynısını şu cümlelerle Gazete Habertürk'e uyarladı:



Bir Sabah uyanacaksınız gazeteniz değişecek

Bu Vatan değişik bir gazeteyi hakediyor.

Milliyetiniz aynı kalsa da gazeteniz değişecek

Gazetenizi değiştirme Hürriyetiniz engellenemez

Bir Akşam eve değişik bir gazeteyle döneceksiniz



Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Yiğit Şardan Gazeteport'a "Sizin kampanyanızda kullandığınız sloganları ben bilmiyorum. Gazete Habertürk kampanyasını bizim arkadaşlarımız hazırladı. Kendilerine bu konuyu ileteceğim" dedi. Türkiye'de gazetecilik anlayışını değiştirmesi ve yepyeni bir soluk getirmesi beklenen Ciner Grubu'nun tanıtım kampanyasına bir reklamcının fikir hırsızlığı ile başlamasını büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Gazeteport olarak Gazete Habertürk'ün yayın hayatına Türkiye'deki dengeleri değiştirecek nitelikte doğru ve özgün katkılar yapacağına inanıyoruz. Bu yolda Gazete Habertürk ekibine başarılar diliyoruz.



Fikir Merkezi'nden Gazeteport'a gönderilen yazılı açıklamada ise söz konusu ilanların kampanyanın teaser ilanı olduğu ve Gazeteport'un bir yıl önceki kampanyasıyla alakası bulunmadığı savunuldu.



Fikir Merkezi Başkan Yardımcısı İhsan Özçıtak'ın yaptığı yazılı açıklamayı aynen yayınlıyoruz:



Merhaba,

Haberturk kampanyamızla ilgili yazınızı üzüntü ile okuduk. Keşke size ulaşmamızı bekleseydiniz. En azından bizim görüşlerimizi aldıktan sonra yazınızı yazardınız.



Bugün gördüğünüz çalışmalar kampanyamızın “teaser” ilanlarıdır. Kampanya başladığında da göreceğiniz gibi kampanyamız sizinki ile alakası olmayan bir fikir ve görsel üzerine inşa edilmiştir. Sizin gördüğünüz kısım çok aşamalı bir kampanyanın sadece başlangıcı ve daha kampanyanın bütününü anlamadan bu denli saldırgan bir yazıyı kaleme almanızı anlamakta zorlandık.



Bir sektöre yeni giren bir oyuncunun rakipleriyle dolaylı bir ilişki kurması ilk kez kullanılan bir yöntem değil. Emin olunuz son kez de kullanılmıyor. Burada asıl olan sizin kendi ürününüzle ilgili ne söylediğinizdir ki kampanyamızı tam olarak gördüğünüzde sizden çok farklı bir şey söylediğimizi siz de anlayacaksınız.



Kullandığınız üslubun ve bizimle görüşmeden alelacele bu yazıyı yazmış olmanızın yorumunu da kamuoyuna bırakıyoruz.

Saygılarımızla,"