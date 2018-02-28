Habertürk: Kasımpaşa'yı çatır çatır doğradı, penaltı uydurdu!

Habertürk gazetesi, birinci sayfasında Kasımpaşaspor'un hakemler tarafından doğrandığını ve Kasımpaşa'nın engellendiğini yazdı.

Özellikle Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşmasının 32 yaşındaki hakemi Halil Umut Meler'e yoğun tepki gösteren gazetede, genç hakem için "32 yaşındaki hakem Kasımpaşa'yı çatır çatır doğruyor! TFF Merkez Hakem Kurulu da inadına her maçta aynı atamayı yapıyor!" cümleleri kullanıldı.

Yapılan haber şu cümlelerle devam ediyor:

"Yapılan skandallar 'Bu kadarına da pes' dedirtiyor. 'Altta kalanın canın çıksın' sisteminde; şampiyonluk mücadelesi veren ekiplere yapılan hatalar günlerce konuşulurken; diğer kulüplerin ‘isyanını’ duyan olmuyor, değirmen bir şekilde dönüyor!

Hep sınıfta kalıyor

'Genç hakemler statüsünde' gösterilen Halil Umut Meler, kısa kariyerinde birçok kulüp tarafından tepki toplayan bir hakem haline gelirken; özellikle İstanbul ekibine karşı yaptığı hatalar, akıllarda soru işareti yaratıyor. Meler, hemen hemen her maçta talimat almışcasına Kasımpaşa’yı yaksa da Merkez Hakem Kurulu, ne hikmetse tekrar tekrar genç hakemi Lacivert-Beyazlılar’ın maçlarına atıyor! İlk olarak 2015-2016 sezonunda ilk kez bir Kasımpaşa maçında düdük çalan Meler’in yaptığı hataları şu şekilde" sözleriyle Halil Umut Meler'e yüklenen Habertürk, ardından Meler'in Kasımpaşa aleyhine verdiği hataları kararları tek tek sıraladı.

İşte Habertürk'ün öne sürdüğü Halil Umut Meler hataları;

Ne olmuştu?

Süper Lig'de 24 Şubat Cumartesi günü oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında hakem Halil Mutlu Meler'in Kasımpaşalı Veysel Sarı'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstermesi ve Kayserispor lehine verdiği penaltı kararı çok tartışılmıştı.