Habertürk Bekir Coşkun'la yollarını ayırdı

T24 - Gazete Habertürk, geçtiğimiz yıl Hürriyet'ten transfer ettiği Bekir Coşkun ile yollarını ayırdı.



Ciner Grubu, Bekir Coşkun'un yazar olarak gazeteye bir türlü beklenen katkıyı sağlamadığını düşünüyordu.



Bundan 2,5 ay önce bu sıkıntı Bekir Coşkun'a açıkça iletildi, mealen şunlar söylendi: "Biz seni Hürriyet'ten özgür bir ortamda yaz diye aldık. En yüksek maaşı sana veriyoruz ama bu zaman zarfında performansından memnun değiliz.



Eskisi gibi muhalif ve mizahi yazılarını okuyamıyoruz. Kamuoyu senin elini kolunu bizim bağladığımızı düşünüyor. Oysa bunun da böyle olmadığını kanıtlamak sana düşüyor..."



Bu uyarı sonrası da, Bekir Coşkun'dan gazete yönetiminin beklediği tarzda ne mizahi ne de muhalif yazılar gelmeyince geçen ay yolların ayrılmasına karar verildi.



Ancak referandum öncesi, bu kararın açıklanması kamuoyunda yanlış anlaşılabilir, hatta Bekir Coşkun'un yazılarını 'hükümet beğenmedi' diye dedikodular bile çıkabilirdi.



Bu nedenle Ciner Grubu bu tasarrufu için referandum ertesini bekledi ve Bekir Coşkun'un sözleşmesi yeniden uzatılmadı. 9 Eylül 2009'da Hürriyet'ten istifa eden Bekir Coşkun ile Ekim 2009'da, 1 yıllık sözleşme yapılmıştı.

Bekir Coşkun iddiaları yalanladı



Ciner Grubunun gazetesi Habertürk le yolları ayrıldığı öne sürülen gazeteci-yazar Bekir Coşkun, ‘’Bana hiçbir tebligat yapılmadı. Habertürk ile 5 yıllık sözleşmem var. Bugüne kadar da gazete yönetiminden sert yaz, yumuşak yaz, performansın düştü, çıktı vesaire, hiçbir telkin almadım. Olay netleşsin konuşma sırası bana da gelir’’ dedi.



Halen Cunda adasındaki evinde bulunan Coşkun Gazeteport’un sorularını yanıtladı ve Habertürk’ün kendisi ile yollarını ayırdığı konusunda hiçbir bildirim almadığını söyledi.



Coşkun şöyle devam etti: ‘’ Ben de bu konuyu bir internet sitesinde yer alan haber üzerine duydum. Fakat o haber beni aşağılamak için yazılmış. Bana hakaret ediliyor. Gazete yönetimi beni çağırmış, performansımı yetersiz bulmuş. Gazeteye beklenen katkıyı verememişim.



Bana daha sert ve muhalif yaz demişler. Bunların hepsi hayal mahsulü. Böyle bir konuşma, uyarı, telkin, sitem, yergi falan hiç birşey olmadı.



Bekliyorum gerçeği öğreneyim o zaman konşma sırası bana da gelecek. Sözleşmem bu yılın Ekim ayında falan da dolmuyor. Benim Habertürk Gazetesi ile 5 yıllık sözleşmem var.’’

Twitter'da Bekir Coşkun yorumları



Gazeteci Bekir Coşkun'un Habertürk'ten ayrılması sanal aleme nasıl yansıdı?

Gazeteci Bekir Coşkun'un Gazete Habertürk'ten gönderilmesi haberi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da büyük yankı uyandırdı.

İşte o twitler:

nihatsirdar: Bekir Coşkun yeteri kadar muhalif değilmiş! Yiyelim mi yani şimdi biz bunu? Yiyelim yiyelim...

GaniMujde: 9 köyden kovulan Bekir Coşkun 11. köye gider bundan sonra...

mehmettez: Sozcu bir yazar daha kazandi diyebilir miyiz?

Notredamedesion: Bekir, Aydın Doğan medyasından ayrılirken yaş tahtaya bastı. Aydın Doğan güvenilir bir patrondu Coşkun transfer olmayacaktı

Notredamedesion: Coşkun'un işten çıkarılmasını Rte'ye bağlıyan yanılıyor Coşkunun pek bir ağırlıği kalmamıştı Hüriyet yazarları gümbür gümbür yazmiyor mu?

Askdoktoru: bu ne ya??? beki coşkun muhalif yazı yazmadığı için mi atılmış?? buna kim inanır?? (o espriyi yapmayacağım)



Askdoktoru: özgürlükçü anayasanın yansıması pek çabuk oldu yahu... bekir usta'ya 11. köy lazım artık...

nihatsirdar: ve referandum sonrası operasyonlar başladı. habertürk Bekir Coşkun'un yazılarına son verdi... Bitaraf olma, benden taraf ol. Yoksa... . .

hakan_112: Taraf olan bertaraf mı oldu? Haberturk dur Paşam sen emreylemeden ben halledeyim mi dedi? Sahi nedir bu Bekir Coşkun işi?

volkanyuksell: Habertürk "Bekir Coşkun muhalefet yapmıyordu o yüzden kovduk" demiş. Bir gazeteci ne yazacağını kimseye sormamalı. Bekir abi doğru yapmış

ozan_karakoc: Bekir Coşkun'un ayağı "bilinmeyen" güçler tarafından bir kez daha kaydırıldı. Asıl trajik olan ise bu tip haberleri yadırgamıyoruz artık...

FUATUGUR: Hiç öyle Bekir Coşkun için sahte üzüntü gösterilerine girmeyelim.Kötü bir yazardı, kerndini tekrar ediyordu, sermayesini kedisine yüklemişti

agresifadam: Bugün Bekir Coşkun'un haberturkten kovuluşu Medyanın tamamen baskı altında olduğunun kanıtıdır



