HaberTürk, Amberin Zaman'ın yazılarına 'patron kararı'yla son verdi!

Hazal Özvarış

İşten atılan gazetecilere bir yenisi daha eklendi. Son olarak Milliyet’te çıkan kriz sonucunda gazeteden ayrılan Hasan Cemal’den ardından HaberTürk gazetesi köşe yazarı Amberin Zaman’ın da işine son verildi. Gelişmeleri doğrulayan Zaman, kendisine gerekçe olarak “patronaj kararı”nın gösterildiğini söyledi ve “İşten çıkarılmam sürpriz değil. Türkiye’deki mevcut durum ortada” dedi. Zaman, “aile geçindiren, çocuk sahibi meslektaşlarına” sabır diledi.

HaberTürk’teki köşe yazarlığının yanı sıra İngiliz The Economist dergisinin Türkiye Temsilcisi olan Amberin Zaman’ın yaklaşık bir ay önce, yazdığı yazılar yüzünden gazete yönetimi tarafından uyarıldığı öğrenildi. Son olarak Roboski, Suriye ve eyalet sistemi üzerine de yazan Zaman’ın köşe yazarlığı görevinden 2 Nisan tarihinde çıkartıldığı belirtildi.

Amberin Zaman, T24’e yaptığı açıklamada işten çıkarıldığını doğrulayarak, gazete yönetiminin kendisine gerekçe olarak “patronaj kararı”nı gösterdiğini söyledi. Süreçte kaleme aldığı eleştirel makalelerine dair “yazılarına dikkat etmesi gerektiği”nin iletildiğini belirten Zaman, işten çıkarılmasına ilişkin olarak da şunlar söyledi:

“İşten çıkarılmam sürpriz değil. Türkiye’deki mevcut durum ortada. Bu tür olayların devam edeceğine inanıyorum. Köşe yazarları görünür olduğu için daha ön plana çıkıyor, ancak eminim ki bu durum bizimle sınırlı değildir. Orta ve alt kademelerde de birçok arkadaş vardır. Aile geçindiren, çocuk sahibi arkadaşlarıma sabır diliyorum.”

HaberTürk gazetesi, Zaman'dan önce köşe yazarları Balçiçek Pamir, Ece Temelkuran ve Bekir Çoşkun ile yollarını ayırmıştı.

Amberin Zaman Kimdir

The Washington Post, The Los Angeles Times ve The Daily Telegraph gibi gazetelerin uzun yıllar Türkiye muhabirliğini sürdüren Amberin Zaman İsviçre ve New York’ta siyaset bilimi okudu. Türk basınıyla ilk kez 2008 yılında Taraf gazetesinde köşe yazarlığına başlayarak tanıştı. Yazılarında Kürt sorunu, insan hakları, Türk - Ermeni ilişkileri ve dış politikaya ağırlık veren Zaman, anne tarafından Türk, baba tarafından Bangladeşli.