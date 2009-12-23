'Haberlere takılıp kalmayalım, işimize bakalım'

T24 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 90. yıl kutlamaları kapsamında yapılacak maçı izlemeye TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de geldi.



Meclis başkanı Şahin, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Suikast iddiaları sizi de kapsıyor. Genelkurmay açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz'' şeklindeki bir sorusu üzerine Şahin, ''Bu tür haberlere takılı kalmayalım, işimize bakalım. İddialarla ilgilenmesi gerekenler ilgileniyorlar. Onlar gerekeni yaparlar. Diğer kişi ve kurumlarla ilgili açıklama yapmama gerek yok. Haberleri takip ediyorum. Herhangi bir merciden bilgi alma ihtiyacı hissetmedim'' dedi.