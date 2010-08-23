-HABERLER İHBAR KABUL EDİLMELİ KAYSERİ (A.A) - 23.08.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili basında yer alan iddiaların yargıya taşınmasını istedi. Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili 3 ulusal gazetede yer alan iddiaların ihbar kabul edilip soruşturma açılmasını isteyen Elitaş, şöyle devam etti: ''Üç gazetede yayımlanan bu iddialara göre, saltanat kurulmuş, İstanbul'da yalılar, Kayseri'de değişik değişik villalar, çiftlikler alınmış. Çeşit çeşit araçlar alınmış, aile fertlerine otomobil filoları kurulmuş. Zor geçinen 80 bin çiftçinin, hakkını, emeğini, hesabını ne bu dünyada, ne de öbür dünyada verebilirler. Bağımsız yargıyı, cüzdan ile vicdan arasında sıkışmamış yargıyı, derhal göreve davet ediyorum. Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili 3 ulusal gazetede yer alan iddiayı, Ergenekon iddianamesinde, tutuklu bulunan bir şahsın 'bizim finansörümüz' diye iddia edilen şahısla ilgili, basında yer alan yazı ve söylemleri yargı derhal ihbar kabul edip soruşturmaya başlamalıdır. Bu konuyla ilgili olarak yargıyı göreve davet ediyorum. Bu yayınları, bu açıklamaları ihbar kabul edip derhal soruşturma başlatılmalıdır.'' Elitaş, soruşturmanın başlatılmaması halinde, benzer iddiaların devam edeceğine de dikkat çekerek, ''Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hisselerinden dolayı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı avukatları da bu beyanı, bu demeci ihbar kabul edip derhal soruşturma başlatmalı. Aksi halde bu kişi ve kişiler şeker fabrikasının içini boşaltmayı sürdürür'' diye konuştu.