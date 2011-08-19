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Dünya

Habere giderken öldü SİDNEY (A.A)

19 Ağustos 2011 07:38

-Habere giderken öldü SİDNEY (A.A) - 19.08.2011 - Avustralya'nın güneyinde, gazetecileri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi. Avustralya yayın kuruluşu ABC, aralarında tanınmış ödüllü gazeteci Paul Lockyer'in de bulunduğu 3 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini duyurdu. Lockyer, kameraman John Bean ile pilot Gary Ticehurs'un, Lake Eyre bölgesiyle ilgili bir haber için bölgeye gittikleri belirtildi. Polis de kazada 3 kişinin öldüğünü, kaza nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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