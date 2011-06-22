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HABERAL'IN OĞLU VE KARDEŞİNİN İFADESİ ALINDI  İSTANBUL (A.A)

22 Haziran 2011 20:20

-HABERAL'IN OĞLU VE KARDEŞİNİN İFADESİ ALINDI  İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs edildiği'' iddiasıyla ilgili olarak Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğlu ve kardeşinin ifadesi alındı.  Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, soruşturmanın ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' iddiasına ilişkin bölümü kapsamında ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal ve kardeşi Ali Haberal'ın ifadesine başvurdu.  Aynı konuya ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde de bir polis memurunun ifadesinin alındığı öğrenildi.

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