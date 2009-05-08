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Haberal'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

"Ergenekon" soruşturmasında tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haberal'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi.

08 Mayıs 2009 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Haberal'ın avukatının, tahliye talebine ilişkin başvurusu, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, tutukluluğun kaldırılması talebini reddetti.

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Aylin Duruoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin tutukluluğuna yapılan itirazın da aynı mahkemece reddedildiği öğrenildi. (AA)

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