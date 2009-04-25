'Haberal'ın tutuklanma gerekçeleri tatmin etmedi'

Başkent Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamada, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın "tutuklanma gerekçelerinin üniversite ve kamuoyunu tatmin etmediği" ileri sürülerek, "Tutuklama gerekçelerinin, Prof. Dr. Haberal'a,

üniversitemize ve vicdanı olan tüm vatandaşlarımıza derhal açıklanması gerekmektedir" denildi.



Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Haberal'ın bilim adamlığı ve vatanseverliği

ile Türkiye Cumhuriyeti'ni gururla temsil ettiği ifade edildi.

Üniversitenin hastanesi ve sağlık kuruluşlarıyla Türkiye'de sağlık hizmeti veren yaygın örgütlerden biri olduğu ifade edilerek, "Bu kurumlardan hiçbiri Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın şahsi malı değil, yasa gereği Türk ulusunun malıdır" denildi.

