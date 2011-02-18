-HABERAL'IN TETKİKLERİ SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili tetkiklerin, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği bildirildi. Haberal'ın tedavi gördüğü İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. İhsan Bakır tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubatta Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının gönderdiği resmi yazıyla Prof. Dr. Haberal'ın hastanelerine yatışının yapıldığı ifade edilerek, kardiyak fonksiyonlarıyla ilgili tetkiklerin güncellendiği kaydedildi. Haberal'ın hayati fonksiyonlarının geldiği günden itibaren normal olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: ''16 Şubat 2011 tarihli bazı haber ajanslarında belirtilen ve hastanemizin 'yapılan tetkikleri Adli Tıp Kurumuna gönderdi' ibaresi ve Prof. Dr. Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili çeşitli yayın organlarında belirtilen haberler yayın kuruluşlarının kendi yorumlarıdır. Hastanın sağlık durumu daha önce de belirtildiği üzere 'hayati fonksiyonlarının geldiği günden itibaren normal olarak devam ettiği' şeklindedir. Haberal'ın tetkikleri, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 14 Şubat 2011 tarihinde tamamlanarak, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiştir.''