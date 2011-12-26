-Haberal'ın tedavisi sürüyor İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı ve CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine 24 Aralık'ta Silivri Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Hastanesinin Selimpaşa'daki ek binasında faaliyet gösteren Acil Yardım ve Travmatoloji bölümüne kaldırılan Prof. Dr. Haberal'ın beyin cerrahisi uzmanlarınca muayene edildiği, bel fıtığına bağlı ağrılı dönemi geçirebilmesi için bir süre daha hastanedeki tedavisinin süreceği öğrenildi. Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, bel fıtığına bağlı ağrılar nedeniyle 24 Aralık Cumartesi günü acilen hastaneye sevk edilen müvekkilinin kardiyolojik sorunlarının devam ettiğini bildirdi. Müvekkilinin zaten bugün için kardiyolojik rahatsızlığı nedeniyle gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edilmesinin planlandığını belirten Helvacı, Haberal'ın 22 Ağustos'ta kalp damarlarına bir müdahale yapıldığını hatırlatarak, 3 ay gibi bir süre geçmesine rağmen bundan sora başka tetkik yapılmadığını söyledi. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile cezaevi doktorunun düzenlediği raporlarda müvekkilinin tam teşekküllü bir hastanede tetkiklerinin yapılmasının öngörüldüğünü belirten Helvacı, şunları söyledi: ''O tetkiklerin yapılması için bizim taleplerimiz neticesinde, bir de Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'bu tetkiklerin mutlaka yapılması gerek çünkü hastanın sağlık durumu bozuk ameliyata rağmen' dediği için şu anda bu tetkiklerin yapılması amacıyla müşahede altında tutuluyor. Nereye gönderileceğimiz belli değil. Bel fıtığına ilişkin ağrılarının giderilmesi için ilaç tedavisi uygulanıyor. Aynı zamanda kalbindeki taşikardi ve aritmi atakları devam ediyor.''