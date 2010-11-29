-HABERAL'IN TABURCU BELGESİNİ MAHKEMEYE GÖNDERMEDİĞİ İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan Prof. Dr. Haberal'ın tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsünden taburcu edildiğine dair sağlık raporunun, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmediği iddiası üzerine soruşturma açıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Fikret Seçen, hastalığı nedeniyle İÜ Kardiyoloji Enstitüsünde tedavi gören ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili, enstitünün 5 kişilik doktorlar heyetince 16 Ekim 2010'da yazılan sağlık raporunun mahkemeye ulaştırılmadığı gerekçesiyle inceleme başlattı. Bu iddiaların basında yer alması, bir süre önce Silivri Cezaevinde gerçekleştirilen İkinci 'Ergenekon' davasının duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince sağlık raporunun enstitüden istenmesine ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi üzerine savcı Seçen, incelemesini genişleterek konuyla ilgili soruşturma dosyası açtı. Soruşturma çerçevesinde Savcı Seçen'in, mahkeme ve Adli Tıp Kurumuna daha önce gönderilen sanık Haberal'a ait raporlar arasına, taburcu edildiğine ilişkin raporun konulmadığı gerekçesiyle, sorumluların Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çağrılarak ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Haberal'in sağlık durumuyla ilgili, İÜ Kardiyoloji Enstitüsünde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ana Bilim Dalı Başkanı Zerrin Yiğit başkanlığındaki Prof. Dr. Cengiz Çeliker, Prof. Dr. Vedat Sansoy, Prof. Dr. Tevfik Gürmen ve Prof. Dr. Cengizhan Türkoğlu'ndan oluşan 5 kişilik doktorlar heyetince, 16 Ekim 2010'da rapor hazırlandığı ve ''Enstitümüzün 3. servisinde 304 numaralı odada yatmakta olan Mehmet Haberal'in durumu değerlendirilmiş ve tıbbi tedavisine ayakta devam edilerek bir ay sonra kontrole gelmek üzere taburcu edilmesine karar verilmiştir'' ifadeleri bulunan raporun, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Tıp Kurumuna daha önce gönderilen sanık Haberal'e ait raporlar arasına konulmadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların gazete ve basın yayın kuruluşlarında yer alması üzerine, ikinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince sağlık raporunun mahkeme dosyasına gönderilmesine ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti.