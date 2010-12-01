-HABERAL'IN SAĞLIK RAPORUYLA İLGİLİ 5 DOKTOR İFADEYE ÇAĞRILDI İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsünden taburcu edildiğine dair sağlık raporunda imzası olan 5 kişilik doktor heyetinin, açılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere 3 Aralık'ta Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çağrıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Fikret Seçen'in, hastalığı nedeniyle İÜ Kardiyoloji Enstitüsünde tedavi gören Prof. Dr. Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin enstitünün 5 kişilik doktorlar heyetince 16 Ekim 2010'da yazılan sağlık raporunun mahkemeye ulaştırılmadığı gerekçesiyle açtığı soruşturmada, heyette yer alan doktorların ifadesi alacak. Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili rapor düzenleyen İÜ Kardiyoloji Enstitüsünde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Anabilim Dalı Başkanı Zerrin Yiğit başkanlığındaki Prof. Dr. Cengiz Çeliker, Prof. Dr. Vedat Sansoy, Prof. Dr. Tevfik Gürmen ve Prof. Dr. Cengizhan Türkoğlu'na bugün, 3 Aralık Cuma günü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelmeleri için tebligat gönderildi.