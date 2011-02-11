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Haberal'ın sağlık raporu soruşturmasında 4 gözaltı

Haberal'ın sağlık raporunun mahkemeye gönderilmemesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

11 Şubat 2011 02:00

T24- Ergenekon davasının tutuklu sanığı Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın taburcu edilebileceğine dair sağlık raporunun mahkemeye gönderilmediği iddialarına yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

Ergenekon soruşturması savcılarından Fikret Seçen tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir astsubay, bir hemşire ile iki refakatçinin gözaltına alındığı öğrenildi.  Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji bölümünde görev yapan Prof. Dr. Cengiz Çeliker ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Çeliker’in öğleden sonra Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade vermesi gerekiyor. Çeliker aynı soruşturma kapsamında 3 Aralık 2010 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra serbest bıkarılmıştı.

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