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Haberal'ın kitabı hastanede dağıtılıyor

Başkent Üniversitesi'ne tedavi için gelen hastalara Haberal'ın kitabı veriliyor...

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Başkent Üniversitesi'ne tedavi için gelenlere Haberal'ın kitabı veriliyor. 'Suçum Ne?' adlı kitapta, tutuklu Ergenekon sanığı Prof. Haberal'ın 'Sözlü Silivri Savunma'sı yer alıyor 

Kitap, Başkent Üniversitesi yayını 'Bütün Dünya' adlı derginin eki olarak geçen yıl mayıs ayında yayımlandı.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:

Ergenekon davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 'Sözlü Silivri Savunması'nı içeren 'Suçum Ne' adlı kitap, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dağıtılıyor. 'Suçum Ne?', İstanbul'daki 'Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören hastalara kapı girişinde ücretsiz veriliyor.

'Bütün Dünya' dergisinin genel yayın yönetmeni Mete Akyol tarafından yayına hazırlanan kitapta İkinci Ergenekon Davası'nın sanığı Mehmet Haberal'ın, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nden, video konferans yöntemiyle yaptığı savunma yer alıyor.


'İddiaların hepsi iftira'

Prof. Dr. Mehmet Haberal telekonferans yöntemiyle yaptığı savunmasında şunları söylüyor:

- Ben de hep düşünüyorum Acaba, nerede, hangi terör örgütünü kurdum? Hangi silahlı organizasyona girdim?

- İddianame açıklandıktan sonra görülmüştür ki, şahsıma isnat olunan fiiller ile halen tutuklu bulunmam Anayasa ve insan haklarına aykırı olup, gerçek dışı tespitler ile suç olmayan fiillere, suç vasfı verilmesi sebebi ile de, hukuk kuralları çiğnenmiştir. 

- Taburcu tarihinden itibaren, merhum Başbakanımız Bülent Ecevit yaklaşık 7 ay kadar başbakanlık yapmış, dört buçuk yıl daha yaşamıştır. Dolayısıyla, merhum Ecevit'in tedavisiyle ilgili olarak şahsım ve Başkent üniversitesi Ankara Hastanesi aleyhine yapılan iddiaların tümü gerçekdışı ve bir iftiradır.



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