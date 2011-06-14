Haberal'ın kardeşi iddiaları yanıtladı

T24 - Ergenekon davası tutuklu sanıklarından Prof.Dr. Mehmet Haberal’ın, DP’ye geçmek veya yeni bir parti kurmak için milletvekili seçildiği CHP’den ayrılacağı iddiasına, kardeşi Osman Haberal cevap verdi. Osman Haberal, ağabeyinin vefa duygusunu çok iyi bilen birisi olduğunu belirterek, "Öyle bir düşüncesi olacağını asla zannetmiyorum" dedi.



Zülfü Livaneli’nin, Vatan Gazetesi’ndeki köşesinde gündeme getirdiği iddiaya, Zonguldak’ta CHP’den 1’inci sırada seçilerek milletvekili olan Prof.Dr. Mehmet Haberal’ın kardeşi inşaat mühendisi Osman Haberal cevap verdi. Çarşamba veya perşembe günü mazbatayı alacaklarını belirten Osman Haberal, ağabeyinin cezaevinden çıkınca önce cezaevinde olduğu için geçen yıl cenazesine katılamadığı babasının Zonguldak’taki mezarını ziyaret edeceğini, ardından da 27 aydır görmediği annesiyle kucaklaşıp elini öpeceğini söyledi.



Osman Haberal, ağabeyinin DP’nin başına geçmek veya yeni bir parti kurmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Haberal, "Bu iddia Zülfü Livaneli’nin kendi düşüncesidir" diye konuştu. Haberal, ağabeyinin Silivri Cezaevi’nde avukatları dışında kimseyle görüşmediğini belirtti. Osman Haberal, "Bu düşünce Livaneli’nin şahsi görüşüdür. İnşallah Meclis’e gittikten sonra kendisi bu konuda daha kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır. Ama kesinlikle böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Mehmet Haberal vefa duygusunu çok iyi bilen birisidir. Öyle bir düşüncesi olacağını asla zannetmiyorum" dedi.







