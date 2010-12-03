-HABERAL'IN İKİ DOKTORU SERBEST İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin savcılıkta ''şüpheli'' sıfatıyla ifade veren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız ile Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Yiğit, serbest bırakıldı. Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığının daveti üzerine Beşiktaş'taki adliyeye avukatlarıyla gelen Kansız ve Yiğit, mahkemelerin bulunduğu kapıdan binaya girdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in odasının bulunduğu kata çıkan Kansız ve Yiğit, ''şüpheli'' sıfatıyla ifadelerine başvurulduktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.