T24 LogoT24 Logo
Gündem

HABERAL'IN İKİ DOKTORU SERBEST İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 14:45

-HABERAL'IN İKİ DOKTORU SERBEST  İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin savcılıkta ''şüpheli'' sıfatıyla ifade veren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız ile Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Yiğit, serbest bırakıldı. Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığının daveti üzerine Beşiktaş'taki adliyeye avukatlarıyla gelen Kansız ve Yiğit, mahkemelerin bulunduğu kapıdan binaya girdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in odasının bulunduğu kata çıkan Kansız ve Yiğit, ''şüpheli'' sıfatıyla ifadelerine başvurulduktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24