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Haberal'ın hastanesi değişti İSTANBUL (A.A)

22 Ağustos 2011 20:07

-Haberal'ın hastanesi değişti İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı ve CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) İstanbul Tıp Fakültesi hastanesine nakledildi.  Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bir süredir Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Prof. Dr. Haberal'ın İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'ne nakledilerek, testlerinin Kardiyoloji Ana Bilim Dalında yapılmasına karar verdi.  Haberal, bu kapsamda bir ambulansla İstanbul Tıp Fakültesine nakledildi. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın bir süre önce Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki bazı doktorları dava ettiği, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de hukuksal süreç devam ettiğinden dolayı tetkiklerin başka bir hastanede yapılmasına karar verdiği öğrenildi. -3 kurmay albay mahkemeye sevk edildi  Öte yandan ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında 3 kurmay albay tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Kurmay albaylar Bora Oyurdu, Levent Kerim Uça ve Murat Özenalp ile emekli Yarbay Binali Aydoğdu'nun, ''Balyoz Planı''na ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alındı.  Savcı Ayar, Oyurdu, Uça ve Özenalp'i tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ederken, Aydoğdu'yu serbest bıraktı.

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