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Haberal'ın dokturu tahliye edildi

Ekinci, suç şüphesi vasfının değişme ihtimali ve sorunlarını göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

14 Nisan 2011 03:00

T24- Ergenekon tutuklusu eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Erhan Kansız, tahliye edildi.

Kansız'ın avukatının tahliye talebini değerlendiren nöbetçi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet Ekinci, Kansız'ın, suç şüphesi vasfının değişme ihtimali ve sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

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