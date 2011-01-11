-HABERAL'IN DOKTORUNA TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin soruşturma kapsamında, savcılıkça ifadesi alınan Prof. Dr. Erhan Kansız, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, yaklaşık 2 saat, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulanan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kansız, sorgusunun ardından İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Daha önce ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılan Kansız'ın, soruşturma kapsamında dinlenilen tanıkların beyanı kapsamında, ''örgüte yardım ve yataklık etmek'' iddiasıyla, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.