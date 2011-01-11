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HABERAL'IN DOKTORU TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

11 Ocak 2011 21:31

-HABERAL'IN DOKTORU TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız, ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklandı.  Kansız, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanması istemiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.  Mahkeme, Erhan Kansız'ın tutuklanmasına karar verdi. 

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