-HABERAL'IN DOKTORU TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuyla ilgili olarak Doç. Dr. Cengizhan Türkoğlu savcılıkta ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından tanık olarak ifadesi alınan Türkoğlu, adliyeden ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine, devlet memuru olduğunu belirterek, konuşamayacağını söyledi. Bir gazetecinin ''Diğer doktorlar 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi, siz neden 'tanık' olarak ifade verdiniz?'' sorusuna Türkoğlu, ''Allah bilir, onu ben bilmiyorum'' yanıtını verdi.