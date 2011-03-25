-HABERAL'IN DOKTORU TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Cengiz Çeliker'in tahliye edildiği öğrenildi. Haberal'ın sağlık raporuna ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevine konulan Prof. Dr. Cengiz Çeliker'in avukatı Fesih Delidere, nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimliğine tutuklama kararına itiraz etti. Nöbetçi hakim de Delidere'nin itirazını değerlendirerek, dün Çeliker'in tahliyesini kararlaştırdı. Bu arada, avukat Delidere'nin aynı operasyon kapsamında tutuklanan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Erhan Kansız'ın tahliyesine ilişkin yaptığı başvurunun ise aynı hakimlik tarafından reddedildiği öğrenildi.