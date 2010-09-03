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HABERAL'IN BİLGİSAYARI 17 AYDIR EMNİYETTE    ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 18:20

-HABERAL'IN BİLGİSAYARI 17 AYDIR EMNİYETTE     ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın vekili Avukat Serdar Özersin, Haberal'a ait olduğu ileri sürülen bilgisayarların tamamının Başkent Üniversitesi ve kurumlarına ait olduğunu, iddia edildiği gibi müvekkiline ait çok sayıda bilgisayar bulunmadığını, müvekkilinin şahsına ait laptopun da 17 aydır savcılığın bilgisi dahilinde emniyette bulunduğunu bildirdi. Özersin, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı gazetelerde, Haberal'a ait olduğu iddia edilen bilgisayarların ödenek olmadığı için incelemediğine yer verildiğini belirtti. Haberal'ın şahsına ait sadece bir laptop bulunduğunu ve çok fazla kullanılmadığı için incelenmesinin son derece kolay olduğunu ifade eden Özersin, bu bilgisayarın 17 aydır savcılığın bilgisi dahilinde emniyette bulunduğunu kaydetti. Haberal'a ait olduğu ileri sürülen bilgisayarların tamamının Başkent Üniversitesi ve kurumlarına ait olduğuna işaret eden Özersin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Diğer bir deyişle müvekkilimizin dışında herkes tarafından kullanılan ve herkesin rahatlıkla girip çıkabildiği kurumlara ait bilgisayarlardır, içerdiği bilgilerse müvekkilimizle ilgili bilgiler değildir. Kısaca müvekkilimizin şahsıyla ilgili değildir. Bu kadar açık, net olan durum karşısında parasızlığı beyan etmekteki amaç, sadece müvekkilimizin tutukluluk süresini uzatmaktır. Emniyet, savcılık ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bununla ilgili olarak yaptığı yazışmalar ve verilen kararlar, tutukluluk süresini uzatmak niyetiyle, bu kasıtla yapılmaktadır.  Vahim olan eğer bilgisayarlar incelenmemiş gerekli bilgilere ulaşılmamış ise savcılar hangi gerekçelerle müvekkilimizle ilgili iddianameyi hazırlamıştır ve mahkemede bu iddianameyi kabul etmiştir ve hangi delile dayalı olarak müvekkilimiz aylardır tutuklu olarak yargılanmaktadır. Acaba hakimler hangi gerekçelerle incelenmemiş belgelerin bulunduğunu beyan ederek müvekkilimizin tutukluluğuna karar verebilmektedir.''

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