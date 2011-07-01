-HABERAL'IN AVUKATLARINDAN YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılandığı sırada CHP'den Zonguldak milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatları, Tümgeneral Mutlu Arıkan'a ait olduğu öne sürülen ses kaydına dayanarak müvekkillerinin ''emekli Orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'u kullanarak Kent Otel'deki toplantılara katılımını sağladığı'' iddiasının gündemi değiştirmek amacına yönelik bir iftiradan ibaret olduğunu savundu. Haberal'ın avukatları Dilek Helvacı ve Yasemin Antakyalıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''İnternette Tümgeneral Mutlu Arıkan'a ait olduğu ileri sürülen yasa dışı dinlemeye ilişkin ses kasetlerine dayalı olarak, CHP 24. Dönem Zonguldak milletvekili müvekkilimiz Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 'emekli Orgeneral Şener Eruygur ve emekli Orgeneral Ahmet Hurşit Tolon'u kullanarak, Kent Otel'deki toplantılara katılımını sağladığına' yönelik iddialar, kamuoyunda gündem değiştirerek, milletin iradesinin hiçe sayıldığı gerçeğini örtbas etmek amacına yönelik tamamıyla gerçek dışı bir çirkin iftiradan ibarettir'' denildi. TBMM'de 2001 yılında kurulan ''Diyalog Grubu''nun, daha sonra meclis çatısı altından çıkarak, 16 Mart 2006 tarihinde, Eski Dışişleri Bakanı Kamran İnan'ın önderliğinde, Kent Otel'de 80 katılımcı ile bir toplantı düzenleyip, kuruluşunu kamuoyuna duyuran siyasal bir oluşum olduğu kaydedilen açıklamada, Anayasa'nın 33. ve 68. maddesi kapsamında, tamamıyla kamuoyuna ve basına açık biçimde cereyan eden bu toplantılara, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yanı sıra iktidar partisine mensup bakan ve milletvekilleri ile devlete uzun yıllar hizmet etmiş, kamuoyunun yakından tanıdığı eski bakanlar, bürokratlar, öğretim üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı belirtildi. ''Milli Egemenlik Hareketi''nin bu toplantıları ile kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamalarının, o tarihlerde birçok basın ve yayım organında haber olarak yayımlanmasının da bu gerçeği teyit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Diyalog Grubu, 14 Ocak 2008 tarihinde, yine sayın Kamran İnan önderliğinde, daha geniş bir katılımla 'Milli Egemenlik Hareketi'ni başlatmıştır. 'Milli Egemenlik Hareketi', Lozan Anlaşması'nın 85. yıl dönümü olan 24 Temmuz 2008 tarihinde basına bir açıklama yaparak, ilk genel seçimlere katılmak üzere kurulacak yeni siyasi partinin eş güdüm komitesinin oluşturulduğunu ilan etmiştir. Müvekkilimiz Haberal, Milli Egemenlik Hareketi'nin, Anayasa'nın 33. ve 68. maddesi kapsamında Kent Otel'de ve bilahare Patalya Oteli'nde tamamıyla kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilen bu toplantılarına, mesleki faaliyetlerinin imkan verdiği ölçüde zaman zaman iştirak etmiştir. Milli Egemenlik Hareketi'nin düzenlediği bu toplantılara katılan kişiler arasında emekli Orgeneral Hurşit Tolon da bulunmaktadır. Emekli Orgeneral Mehmet Şener Eruygur ise Milli Egemenlik Hareketi'nin, Kent Otel'de düzenlediği toplantılara hiçbir şekilde iştirak etmemiş, sadece Patalya Oteli'ndeki bir toplantısına katılmıştır.'' Haberal'ın, hiçbir şekilde adı geçen kişilere, Milli Egemenlik Hareketi'nin toplantılarına katılmaları için telkin, teşvik ya da yönlendirmede bulunmadığı belirtilen açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın klasörleri arasındaki telefon görüşmelerine bakıldığında, emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un iş yoğunluğu nedeniyle bu toplantılara katılamayan Haberal'a serzenişte bulunduğunun görülebileceği kaydedildi. Açıklamada, ''Kaldı ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar en üst düzeyde görev almış bu kişilerin, müvekkilimiz Haberal tarafından kandırılarak, bu toplantılara katılımlarının sağlandığının ileri sürülmesi, inandırıcılıktan uzak olmasının yanı sıra adı geçen kişileri son derece rencide eden bir ithamdır'' denildi. Haberal'ın tutukluluğunun sürdürülmesine ilişkin eleştirilerde de bulunulan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağı ifade edildi.