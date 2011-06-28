T24 LogoT24 Logo
Gündem

HABERAL'IN AVUKATLARINDAN REDDİ HAKİM  İSTANBUL (A.A) 

28 Haziran 2011 15:16

-HABERAL'IN AVUKATLARINDAN REDDİ HAKİM  İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davası tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatları, tahliye taleplerinin reddine ilişkin itirazı inceleyecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 3 hakim için ''reddi hakim'' talebinde bulundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Haberal'ın avukatı Yasemin Antakyalı, tahliye taleplerinin reddine ilişkin itirazı inceleyecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 3 hakim için ''reddi hakim'' taleplerine ilişkin dilekçeyi mahkemeye sundu.  Dilekçede, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemede görevli 3 hakim aleyhine tazminat davası açarak kazandığı, dolayısıyla bu hakimler ile Haberal arasında husumet bulunduğunun anlatıldığı öğrenildi.  3 hakimin görevden çekilmemesi halinde, ''reddi hakim'' taleplerinin bir üst mahkemeye gönderilmesi istenen dilekçede, üst mahkeme olarak talepleri değerlendirecek olan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini oluşturacak hakimlerin de tazminat davası açmadıkları hakimlerden seçilmesinin istendiği bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24