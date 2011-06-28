-HABERAL'IN AVUKATLARINDAN REDDİ HAKİM İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davası tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatları, tahliye taleplerinin reddine ilişkin itirazı inceleyecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 3 hakim için ''reddi hakim'' talebinde bulundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Haberal'ın avukatı Yasemin Antakyalı, tahliye taleplerinin reddine ilişkin itirazı inceleyecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 3 hakim için ''reddi hakim'' taleplerine ilişkin dilekçeyi mahkemeye sundu. Dilekçede, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemede görevli 3 hakim aleyhine tazminat davası açarak kazandığı, dolayısıyla bu hakimler ile Haberal arasında husumet bulunduğunun anlatıldığı öğrenildi. 3 hakimin görevden çekilmemesi halinde, ''reddi hakim'' taleplerinin bir üst mahkemeye gönderilmesi istenen dilekçede, üst mahkeme olarak talepleri değerlendirecek olan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini oluşturacak hakimlerin de tazminat davası açmadıkları hakimlerden seçilmesinin istendiği bildirildi.