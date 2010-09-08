-HABERAL'IN AVUKATI: YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatı Serdar Özersin, müvekkilinin 500 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, ''Türkiye'deki bu hukuksuzluğa 'dur' demek için bundan sonra gerekli siyasiler hakkında da her türlü yasal işlemlere başvurmaya karar verdik'' dedi. Özersin, hukuk bürosunda yaptığı açıklamada, Haberal'ın kurucusu bulunduğu, 10 binden fazla personel istihdam eden Başkent Üniversitesinin genel santralinin izinsiz dinlenildiğini savundu. Bunun Türkiye'de hukuk adına üzüntü verici bir olay olduğunu belirten Özersin, şöyle konuştu: ''Bu izinsiz dinlemeler maalesef iddianameye de geçmiş bulunmaktadır. Yani izinsiz yapılmış dinlemeler, iddianamede sanki bir suç niteliği taşımış gibi gösterilmektedir. Asıl üzüntü verici olan, iddianamede yer alan konuşmaların hiçbiri Prof. Dr. Haberal tarafından yapılmamıştır. İddianamede, Haberal'ın konuşmuş olduğu gösterilen kişiler, Prof. Dr. Haberal ile görüşmemiştir.'' Haberal'ın 13 Nisan 2009'da ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kendisine ait bir tek dizüstü bilgisayarının alındığını anlatan Özersin, şöyle devam etti: ''Bu laptopun dışında üniversitenin İletişim Fakültesine bağlı kanalın iş yerlerinde de arama yapılıyor. Burada birtakım bilgisayar hard disklerine el konuluyor. Bunların hiçbiri, laptop dışında, Haberal'a ait değil. Ve 'bilgisayar hard disklerinin ödenek yetersizliği nedeniyle imajlarının alınmadığı ve hard disklerin kopyalanamadığı' şeklinde dosyaya yazı girmiş bulunmaktadır. Bu yazı yaklaşık mayıs sonu itibariyledir. Aradan geçen bu kadar sürede bir kişinin, kendisine ait olmayan hard diskler sebebiyle ve bunlar gerekçe gösterilerek tutuklu kalması izahla mümkün değil.'' Özersin, mayıstan beri bu yazı olmasına rağmen görevini yapmayan savcılar ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Prof. Dr. Haberal'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gidilmesi gerektiği konusunda baskı yaptıklarını anlatan Özersin, ''Buna rağmen cevabı 'Türkiye'deki bu hukuksuzluğu Türkiye'de çözeceğim, ben memleketimi yurt dışına şikayet etmek istemiyorum' şeklinde olmuştur. AİHM'ye gitmeme konusunda kesin kararlı'' dedi. Haberal'ın tutuklama kararlarına yapılan itirazlara bakan 9 hakim hakkında Yargıtay 4. Hukuk Dairesine tazminat davası açtıklarını ve bu davaların sonuçlandığını belirten Özersin, hakimlerin ''kanunun açık hükmüne aykırı davrandıkları için'' tazminata mahkum edilmesine rağmen, ''reddi hakim'' dilekçelerine ''Ortada reddi hakimi gerektiren bir sebep yoktur'' kararı çıktığını söyledi. En son açtıkları üç davanın 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında olduğunu bildiren Özersin, ''500 gündür, tüm tahliye taleplerimiz 'gerekçesiz olarak' kabul edilmedi. Halen 'delillerin toplanmamış olması, bir kısım sanıkların ifadesinin alınmamış olması' gibi soyut ifadelerle tahliye talepleri reddediliyor'' dedi.