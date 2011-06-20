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HABERAL'IN AVUKATI TAHLİYE İÇİN BAŞVURACAK İSTANBUL (A.A) 

20 Haziran 2011 19:21

-HABERAL'IN AVUKATI TAHLİYE İÇİN BAŞVURACAK İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - 12 Haziran'da yapılan 24. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Zonguldak'tan milletvekili seçilen ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatı, müvekkilinin tahliyesi istemiyle mahkemeye başvurmak için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.  Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı'nın, müvekkilinin oğlu Erkan Haberal tarafından bugün Zonguldak İl Seçim Kurulundan alınan milletvekilliğine ilişkin mazbatayla birlikte tahliye istemiyle hazırlanan dilekçeyi, yargılamanın yapıldığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sunacağı öğrenildi.

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