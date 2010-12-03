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HABERAL'IN 2 DOKTORU DAHA SERBEST İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 17:34

-HABERAL'IN 2 DOKTORU DAHA SERBEST  İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin savcılıkta ''şüpheli'' sıfatıyla ifade veren Prof. Dr. Cengiz Çeliker ve Prof. Dr. Sezer Karcıer, serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından öğleden sonra ifadeleri alınan Çeliker ve Karcıer, daha sonra serbest bırakılarak, basın mensuplarının sorularını cevaplandırmadan Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı.  Savcı Seçen tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Yiğit, Prof. Dr. Cengiz Çeliker ve Prof. Dr. Sezer Karcıer'in avukatı Fesih Delidere, müvekkillerinin ''şüpheli'' olarak sorgulandıklarını ve mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldıklarını söyledi.

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