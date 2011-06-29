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Haberal'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür mektubu

CHP'nin tutuklu milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, basın sözcüsü Mete Akyol aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

29 Haziran 2011 03:00

T24- CHP'nin tutuklu milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, basın sözcüsü Mete Akyol aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.


Mete Akyol, CHP Genel Başkanı'na telefon açtı ve Haberal'ın mesajını iletti. Haberal'ın mesajı şöyle:


"Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'nin bütün yöneticilerine ve bütün milletvekillerine en içtenlikli duygularımı iletmek isterim.


Bana önce atadan sonra babadan miras kalan CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sağlam bir omurgası olduğunu bir kez daha göstermesi yanı sıra demokrasinin ve özgürlüklerin sahibi ve bekçisi olduğunu da son duruşu ile bir kez daha kanıtlamıştır."

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