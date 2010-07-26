T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haberal'dan hastane personeline büyük jest

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Entitüsü'nde 15 aydır tedavi gören Mehmet Haberal, hastane personeline yardım elini uzattı.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Entitüsü'nde 15 aydır tedavi gören Mehmet Haberal, hastane personeline yardım elini uzattı. Haberal, hastanede görevli 8 personelin çocuğuna burs verdi. Odasının temizliğinden sorumlu bir personelin ise kanser hastası olan çocuğunu Başkent Hastanesi'ne yatırarak tüm tedavi masraflarını üstlendi.

Ergenekon soruşturması kapsamında Nisan 2009'da tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne konulduğu gece kalp rahatsızlığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, 15 aydır 'Kalp-ritim bozukluğu' gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Entitüsü'nde tedavi görüyor. Akşam gazetesinde yer alan haberde, Haberal'ın, maddi durumu iyi olmayan 8 hastane personeline burs verdiği, odasının temizleyen görevliye de yardım ettiği belirtildi. İddiaya göre Haberal, kanser hastası çocuğuna, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kemoterapi tedavisi için gün alamayan personelin durumunu öğrenince duruma el koydu. Sahibi olduğu Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Başkent Hastanesi'ni arayan Haberal, tedavi masraflarının üstlenilmesini sağladı. Hasta çocuk, 2 aydır Haberal'ın hastanesinde ücretsiz tedavi görüyor.


Tedaviyi reddetmişti

15 aydır  hastanede yatan ve kalp yetmezliği bulunduğu belirtilen Haberal, günlük verilen ilaçlarla tedavi edilirken, haftada bir kez de rutin kan testleri yapılıyor. Haberal, 18 Ağustos 2009 günü imzaladığı bir tutanakta, ritim bozukluluğu tedavisi için hekimlerin yapacağı elektrofizyolojik çalışmayı kabul etmemişti. Haberal, söz konusu tutanağı, 'Riskler bana detaylı olarak anlatılmıştır. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen her türlü sorumluluğu üstlenerek elektrofizyolojik inceleme yapılmasını kabul etmediğimi beyan ederim' diyerek imzalamıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24