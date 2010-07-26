Haberal'dan hastane personeline büyük jest

T24 - İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Entitüsü'nde 15 aydır tedavi gören Mehmet Haberal, hastane personeline yardım elini uzattı. Haberal, hastanede görevli 8 personelin çocuğuna burs verdi. Odasının temizliğinden sorumlu bir personelin ise kanser hastası olan çocuğunu Başkent Hastanesi'ne yatırarak tüm tedavi masraflarını üstlendi.



Ergenekon soruşturması kapsamında Nisan 2009'da tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne konulduğu gece kalp rahatsızlığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, 15 aydır 'Kalp-ritim bozukluğu' gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Entitüsü'nde tedavi görüyor. Akşam gazetesinde yer alan haberde, Haberal'ın, maddi durumu iyi olmayan 8 hastane personeline burs verdiği, odasının temizleyen görevliye de yardım ettiği belirtildi. İddiaya göre Haberal, kanser hastası çocuğuna, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kemoterapi tedavisi için gün alamayan personelin durumunu öğrenince duruma el koydu. Sahibi olduğu Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Başkent Hastanesi'ni arayan Haberal, tedavi masraflarının üstlenilmesini sağladı. Hasta çocuk, 2 aydır Haberal'ın hastanesinde ücretsiz tedavi görüyor.





Tedaviyi reddetmişti



15 aydır hastanede yatan ve kalp yetmezliği bulunduğu belirtilen Haberal, günlük verilen ilaçlarla tedavi edilirken, haftada bir kez de rutin kan testleri yapılıyor. Haberal, 18 Ağustos 2009 günü imzaladığı bir tutanakta, ritim bozukluluğu tedavisi için hekimlerin yapacağı elektrofizyolojik çalışmayı kabul etmemişti. Haberal, söz konusu tutanağı, 'Riskler bana detaylı olarak anlatılmıştır. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen her türlü sorumluluğu üstlenerek elektrofizyolojik inceleme yapılmasını kabul etmediğimi beyan ederim' diyerek imzalamıştı.





