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HABERAL'DAN DOKTORLARA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A)

16 Mayıs 2011 13:57

-HABERAL'DAN DOKTORLARA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - CHP Zonguldak milletvekili adayı Ergenekon davası tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Mehmet Haberal, sağlık durumu ile ilgili raporları nedeniyle Adli Tıp Kurumu Başkanı ve doktorları ile Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Cerrahisi Eğitim ve Araştırma hastanesi doktorları hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberal'ın avukatlarından İsmail Özersin ile Şerife Deniz Oral imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Haberal'ın sağlık durumu ile ilgili ''yoğun siyasi baskı altında yaşam hakkına kast edilerek gerçek dışı raporlar'' verildiği savunuldu. Açıklamada, bu nedenle Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanı ve doktorları ile Sağlık Bakanlığına bağlı Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesine düzenlenen ''olası kast ile öldürmeye teşebbüs'', 210/2. maddesinde düzenlenen ''gerçeğe aykırı rapor düzenlemek'' ve 257. maddesinde düzenlenen ''görevi kötüye kullanmak''  suçlarından Bakırköy ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu ve haklarında tazminat davaları açıldığı bildirildi.

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