'Haberal'da yapıldı, Dink'te de yapılsın'

T24 - Dink ailesi, bir kez daha İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Muammer Güler ve Celalettin Cerrah’ın da aralarında bulunduğu 31 kişinin AİHM kararı uyarınca yargılanmasını istenirken, Mehmet Haberal soruşturması emsal olarak gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Dink ailesinin avukatları, AİHM kararı doğrultusunda cinayette ihmali görülen görevliler hakkında yeniden soruşturma başlatılmasını istediler.

Dink ailesi, Trabzon jandarma görevlileri ile istanbul ve trabzon emniyetinde görevli polisler hakkında soruşturma açılmasını istediler.

Avukatlar, bu kişilere isnat edilen suçlar bakımından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın görevli ve yetkili olduğunu, bu kişiler hakkında yürütülecek soruşturmanın özel yetkili savcılar tarafından yürütülmesini talep ettiler.

Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve eski Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 31 kişinin yargılanması için izin verilmediği hatırlatılan dilekçede, AİHM'in dink kararıyla bu engelin kalktığı savunularak bir an önce soruşturmanın başlatılması istendi.



"Emsal teşkil ediyor"

''Şüpheliler, cinayetten önce yalnızca faillere yardım etmekle kalmamış, cinayetten sonra da bu fiillerini ve cinayetin gerçekleşmesindeki rollerini gözlerden gizlemek, cinayetin gerçek faillerinin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla başka suçlar da işlemişlerdir'' denilen dilekçede, ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Mehmet Haberal'ın mahkemeden gizlendiği iddia edilen sağlık raporuyla ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Erhan Kansız'ın, sağlık raporunu gizlediği gerekçesiyle ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan tutuklanmasının bu soruşturmaya emsal teşkil ettiği de belirtildi.