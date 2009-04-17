Haberal yoğun bakımda

Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında gözaltına alınan, daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulan Prof. Dr. Mehmet Haberal, kalp spazmı geçirdi. Haberal, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji servisinin yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.





Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, tutuklanma kararının ardından rahatsızlandı. Adliyeye çağrılan ambulans ile hastaneye gitmeyi reddetti. Bunun üzerine Metris Cezaevi'ne kondu. Burada rahatsızlığı artan Haberal, Haseki Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp sıpazmı geçirdiği anlaşılan Haberal, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji servisinin yoğun bakım ünitesine alındı.



Kalpte ritim bozukluğu var



Haberal'ın kalbinde rtim bozukluğu olduğu, tekikten geçirilmesi amacıyla hastaneye götürüldüğü belirtildi. Haberal sorgusu sırasında da fenalaşarak bayılması üzerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahale ile kendine gelmişti.



12. dalgada tutuklananların listesi



Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal

19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay

Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Manisalı,

Hamdi Gökhan Ecevit

Ömer Sadun Okyıltırık



68'liler Vakfı Genel Sekreteri Namık Kemal Boya ise serbest bırakıldı.



Tutuklanma nedenleri: Darbeye teşebbüs şüphesi



'Ergenekon' soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Erol Manisalı ile 3 eski rektörün, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'yasa dışı terör örgütü üyesi olmak' suçlarını işledikleri yönünde 'kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olgular bulunduğu' gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, özel yetkili cumhuriyet savcılarınca yapılan sorgulamalarının ardından tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen ve ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanan, eski 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ile İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Manisalı'nın, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'yasa dışı terör örgütü üyesi olmak' suçlarını işledikleri yönünde 'kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olguların bulunması' dolayısıyla tutuklandıkları belirtildi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Yüksel, Ömer Sadun Okyıltırık ve Hamdi Gökhan Ecevit'in ise 'yasa dışı terör örgütü üyesi olmak suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi.



Bu arada mahkemece sorgulanan şüphelilere, 'Ergenekon' kovuşturması ve soruşturması sırasında şüpheli olarak adı geçen şahısları tanıyıp tanımadıklarının sorulduğu bildirildi.

