'Haberal yasası' komisyondan geçti!

T24

Yasa konusundaki talebi CHP Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ı ziyareti sırasında dile getirmişti.TBMM Adalet Komisyonu, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta olan yakınlarını ziyaret etmesini ve hükümlünün ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeye kısıtlama getirilmesini öngören kanun teklifini kabul etti.Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.Abdullah Öcalan'ın, ''hükümlülerin yaşamsal tehlike geçiren ağır hasta yakınlarını ziyaret etmesi'' düzenlemesinden yararlanmaması için, verilen önergenin kabul edilmesiyle teklifte değişiklik yapıldı.Adalet Bakanı Ergin, teklifin, ''Öcalan ve Haberal ile ilgili olduğu'' eleştirisine yanıt verirken, bu teklifteki düzenlemelerin genel düzenlemeler olduğunu, şahsa ilişkin olmadığını; düzenlemelerin bu şartları taşıyan tüm tutuklu ve hükümlüler için uygulanacağını bildirdi.CHP'li Köktürk'ün, ''Adalet Bakanlığı'nın sorunu çözmeye yönelik bir düzenleme yapmadığı, geçici bir düzenleme yaptığı'' eleştirisini, aşırı alınganlık ya da şüpheci olarak bulduğunu ifade eden Ergin, şunları söyledi:''AİHM'de şikayetlerin önemli bir bölümünün uzun tutukluluk sürelerinden kaynaklandığı düşüncesine kısmen katılıyorum. Ancak bununla ilgili çok köklü çabalarımız var ve bunların da meyvelerini almaya başladık. En geç bir hafta içerisinde buna ilişkin çok geniş kapsamlı bir tasarıyı Meclise getireceğiz. Bu tasarı içerisinde bu süreleri dahada kısaltacak çok önemli düzenlemeleri beraberce yasalaştıracağız.Hukuk yargılamalarında bir sene sonra, temyiz aşaması dahil ortalama yargılamaların bir yıla indirileceğini; ceza yargılamalarında ise 1,5-2 yıl içerisinde, ortalama bir yıla indirileceğini ümit ediyorum. Yargıtay'da görülmekte olan davalar erimeye başlayacak, hukukta bir yılda, cezada da 1,5-2 yıl arasındaki sürede stok dosyalar bitecek, Yargıtay postaya çalışacak. Bu da Türkiye'de davaların temyiz süreci de dahil bir yıl içinde bitirileceğini gösteriyor bize. Bu da Türkiye açısından bir devrimdir.''