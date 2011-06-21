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HABERAL VE BALBAY'IN TAHLİYE KARARI YARIN İSTANBUL (A.A)

21 Haziran 2011 20:08

-HABERAL VE BALBAY'IN TAHLİYE KARARI YARIN İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları sırada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci Mustafa Balbay'ın tahliyelerine ilişkin talepleri yarın karara bağlayacağı bildirildi. Haberal ve Balbay'ın avukatlarının tahliye talepleri, özel yetkili cumhuriyet savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından değerlendirildi. Savcılar Pekgüzel ve Taşkın'ın taleplere ilişkin görüşünü mahkemeye bildirdiği, mahkemenin incelemesini tamamladıktan sonra yarın kararını açıklayacağı öğrenildi. Bu arada, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu yargılanan emekli korgeneral Engin Alan'ın tahliyesine ilişkin başvurunun da yarın değerlendirilebileceği öğrenildi. 

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