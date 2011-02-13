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HABERAL SORUŞTURMASINDAKİ 4 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A)

13 Şubat 2011 18:15

-HABERAL SORUŞTURMASINDAKİ 4 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin olarak gözaltında bulunan 4 kişi serbest bırakıldı. Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen uzman çavuş Engin Sağır, hemşire Şengül Arı ile refakatçiler Muhammed Hüsrev ve Erkan Özhun'un ifadeleri, Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından alındı. Savcı Seçen, sorgularının ardından serbest bıraktığı 4 kişiden Arı, Hüsrev ve Özhun için ''adli kontrol'' uygulaması istedi.  Bu talebi görüşen nöbetçi mahkeme, Şengül Arı ile Muhammed Hüsrev hakkında ''adli kontrol'' uygulaması kararı verdi.

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